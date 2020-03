Stiri pe aceeasi tema

- „Problemele de sanatate au fost foarte grave si, din pacate, si acum am un gol in stomac si mi se strange sufletul cand imi aduc aminte ca inclusiv oameni din randul politic se interesau cat de grav sunt bolnava si daca ma mai pot lua in calcul sau nu in activitatea politica, in viata politica. Nici…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, acuza ca in perioada in care a fost bolnava si a fost supusa unor interventii chirurgicale din cauza unei afectiuni digestive, au existat oameni politici care se interesau de starea sa pentru a vedea daca mai poate fi luata in calcul” din punct de vedere…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face acuzații șocante. Firea acuza ca in perioada in care a fost bolnava si a fost supusa unor interventii chirurgicale din cauza unei afectiuni digestive, au existat oameni politici care se interesau de starea sa pentru a vedea daca mai poate fi luata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca, in cazul in care va fi adoptat un proiect de hotarare care sa interzica plata subventiei pentru consumatorii casnici, facturile la energia...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca a "cazut cel mai dusmanos guvern fata de romani", adaugand mai multe critici la adresa Cabinetului Orban. "Trei luni de cosmar pentru Romania!", catalogheaza Firea perioada guvernarii PNL.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat luni la criticile pe care i le-a adus prim-ministrul Ludovic Orban, afirmand ca acesta va trebui sa "deconteze in fata populatiei" pentru faptul ca foloseste un "limbaj suburban". "Un prim-ministru al unei tari trebuie sa se ocupe…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, considera ca fostul premier Sorin Grindeanu ar trebui sa se intoarca in PSD. "In aceasta perioada sunt mai multe discutii, (...) pe mai multe paliere si sunt convinsa ca pana la urma toti colegii nostri au invatat din greselile pe care le-am…

- Gabriela Firea este convinsa ca Liviu Dragnea este raspunzator pentru decaderea PSD-ului. Primarul general al Capitalei a declarat, luni, iaintea ședinței Comistetului Executiv al PSD, ca ii dorește sanatate in timpul primului Craciun petrecut dupa gratii, dar la nivel profesional PSD „sufera și acum”…