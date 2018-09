Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, continua turul de forța al televiziunilor și da declarații care mai de care mai spumoase. Dupa ce i-a șifonat zdravan imaginea lui Liviu Dragnea, acum a ajuns la concluzia ca exista un candidat potrivit pentru a reprezenta PSD la alegerile prezidențiale.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca Liviu Dragnea a vrut sa-i faca probleme prin blocarea proiectelor si a subliniat ca liderul PSD ar putea sa incerce prin jocuri de culise sa pregateasca excluderea sa din partid.

- 'Nu comentez despre problemele Partidului Social Democrat in presa, in public, decat in interiorul partidului', a declarat, pentru Agerpres, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al organizatiei judetene de Vrancea a partidului. Acesta a subliniat ca miza acestui joc politic nu este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea folosește amnistia și grațierea ca o moneda de schimb in PSD. Ea susține ca Dragnea va da amnistia și grațierea, dar numai in momentul in care ii va folosi lui personal.”Daca dorea sa dea amnistia și grațierea, domnul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a precizat marti ca a oficiat cununia civila a fiului lui Liviu Dragnea pentru a-si onora promisiunea fata de cei doi miri, dar ca nu a dorit sa participe la nunta, avand in...

- "Liviu Dragnea se consulta cu cativa apropiati, mai mult din afara partidului. Dati-mi voie sa nu ii nominalizez. In special din afara si cativa, foarte putini, din ce in ce mai putini, din interiorul paridului si din conducerea partidului", a spus Gabriela Firea. Intrebata daca liderul social-democratilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Liviu Dragnea nu se mai consulta cu oamenii din partid, ci mai mult cu oameni din afara partidului. Mai mult, in partid se aude ca Liviu Dragnea s-ar consulta inclusiv cu Irina Tanase, iubita liderului PSD.”Domnul Dragnea se consulta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost prima pe lista liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru functia de prim-ministru, dupa retragerea sprijinului premierului Mihai Tudose, dar ca nu a primit votul in Comitetul Executiv National…