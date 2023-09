Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a subliniat ca potrivit ultimelor precizari ale lui Marcel Ciolacu ea e candidata PSD pentru Primaria Capitalei și a sugerat ca liberalii ar putea sa vina sa o sprijine tot pe ea, data fiind relația rece cu Nicușor Dan.

- Președintele Federației Romane de Fotbal spune ca autoritațile locale și centrale susțin puternic organizarea finalei Europa League, din 2026 sau 2027, pe Arena Nationala. Prezent la UEFA Academy Summit, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca atat Guvernul Romaniei, cat si Primaria Capitalei,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri seara, 16 august, la Digi24, ca vrea sa fie din nou candidatul partidelor de dreapta la alegerile locale care vor avea loc anul viitor.„Eu imi doresc sa fiu candidat si imi doresc sa fiu candidatul dreptei, asa cum a fost in 2020”, a spus…

- Fostul ministru al Familiei, Gabriela Firea, a declarat marti seara, 8 august, in prima apariție TV dupa demisia data in scandalul „azilele groazei” și dupa ce a fost suspendata din toate funcțiile deținute in PSD, ca nu dorește sa iasa din politica și a precizat ca președintele social-democraților,…

- Dupa o lunga absența Gabriela Firea revine, invitata fiind intr-o emisiune la Tv. Se arata convinsa ca ”adevarul va triumfa”. Vizibil afectata inca de scandalul azilelor, Firea mai susține ca un asemenea atac nu ar fi avut loc daca nu și-ar fi anunțat candidatura. Firea a mai susținut ca premierul…

- Rezultatele unui sondaj dat publicitații astazi zguduie scena politica. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Gabriela Firea ar caștiga alegerile pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, arata un sondaj INSOMAR. In ciuda implicarii numelui sau in scandalul azilelor grozei, daca…

- „Eu nu ma aștept la demisia Gabrielei Firea din funcția de Ministru al Familiei, dar devine necesara demisia ei din funcția de președinte al Organizației PSD București”, transmite analistul politic Cozmin Gușa.„Cel puțin din cercetarile procurorilor, a rezultat pana acum ca aceste treburi sunt de…