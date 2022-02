Gabriela Firea trage un semnal de ALARMĂ: ce ASCUNDE, de fapt, proiectul din Parlament privind creșterea vârstei de pensionare "Cateva randuri despre creșterea varstei de pensionare și interzicerea cumulului pensiei cu salariul. O spun raspicat : NU acceptam sub nicio forma creșterea varstei de pensionare, dar nu aceasta este problema aflata in dezbatere, de fapt. Proiectul de lege din parlament nu se refera la obligația de a munci pana la 70 de ani, ci la confiscarea pensiei celor care iși doresc sa mai munceasca dupa implinirea varstei de pensionare. Ceea ce este grav! Nu putem fi de acord cu asa ceva! PSD nu poate accepta o astfel de sancțiune aplicata celor care au contribuit la pensie și vor sa iși continue activitatea! In… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

