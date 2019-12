Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații au decis luni, in ședința Comitetului Executiv, sa conteste bugetul de stat pe 2020 la Curtea Constituționala. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi in CEx. Hotararea vine in contextul in care Guvernul Orban iși asuma luni, in Parlament, bugetul de stat pe 2020, bugetul asigurarilor…

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni, dupa ședința CEx, ca va sesiza la CCR un conflict constituțional de natura juridica intre Guvern și Parlament in legatura cu legea bugetului pentru 2020 pe care Executivul și-a asumat raspunderea. Totodata, el a anunțat ca va ataca la CCR…

- Guvernul Orban și-ar putea angaja raspunderea în Parlament pentru legea bugetului pe 2020, între Craciun și Anul Nou, au declarat pentru HotNews.ro, surse politice. „Nu ne putem permite sa fie macelarit în Parlament”, au comentat aceleași surse. Premierul Ludovic…

- USR a transmis, marti dupa investirea Guvernului Orban, ca ”se incheie o perioada neagra din istoria recenta a Romaniei”, o perioada in care ”Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Darius Valcov, Catalin Radulescu, Florin Iordache, Carmen Dan si altii asemenea si-au batut joc de romani si de Romania”. ”Acum,…

- Seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, propus pentru a prelua functia de ministru al Apararii in Guvernul Orban, a anuntat vineri ca va trece in rezerva, in cazul in care noul Executiv va primi votul de investitura in Parlament. "Categoric voi trece in rezerva si va rog sa-mi dati voie sa…

- 'As vrea sa ma refer la programul de guvernare, la sectiunea Turism, pentru ca s-a intamplat un lucru extrem de grav, din punctul meu de vedere. A fost desfiintat Ministerul Turismului. (...) Actuala guvernare propune, noul guvern a gasit de cuviinta sa desfiinteze Ministerul Turismului. In loc…

- "Noi suntem in opoziție. Noi luptam de pe banca opoziției. Haideți sa-l vedem pe domnul Orban, care cand era viceprimar al capitalei voia sa distruga, și a reușit in mare parte, RADET-ul și voia sa-i impuna fiecarui bucureștean sa aiba o centrala de apartament, individuala, care este foarte scumpa,…

- Toți se înghesuie sa mearga la guvernare când e bine, dar nu vrea nimeni când e greu, declara la RFI vicepreședintele PNL Florin Cîțu. Liderul senatorilor liberali spune ca ar accepta postul de ministru de Finanțe, daca i se va propune oficial, pentru ca ar fi ”o onoare”…