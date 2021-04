Stiri pe aceeasi tema

- Primul centru de vaccinare drive-through din Capitala s-a deschis joi dimineața. Zeci de mașini stau la coada, informeaza Mediafax. Primul centru de tip drive-through din Capitala s-a deschis in Piața Constituției și funcționeaza intre orele 8.00-20.00. Centrul are patru fluxuri, iar vaccinul administrat…

- Ordonanta de Urgenta care prevede ca testarea pentru COVID-19 se va putea face și in farmacii a fost adoptata de Guvern, informeaza Hotnews . Testarea se va face exclusiv cu teste rapide antigenice, cu saliva sau nazale, și va fi contra cost. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca ministerul…

- Testarea și vaccinarea impotriva COVID-19 se vor face și in farmacii, prevede o Ordonanța de Urgența adoptata in ședința de Guvern de aseara. Condițiile exacte in care se vor face testarea și vaccinarea... The post Testarea și vaccinarea impotriva COVID-19 se vor face și in farmacii appeared first on…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența aflat pe agenda ședinței de Guvern din aceasta seara prevede ca testarea și vaccinarea impotriva COVID-19 ar urma sa se faca și in farmacii. Proiectul de OUG prevede modificarea Legii farmaciei in acest sens. Testarea și vaccinarea ar urma sa se faca in farmacii in…

- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, spune ca lockdownul nu reduce infectarea cu coronavirus atat de mult ca testarea extinsa, pe care a sustinut-o, si recomanda celor care au informații ca instituții ale statului au inșelat cetațenii, sa se duca l

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, s-a referit, joi seara, dupa ședința de Guvern, la numarul mare de infecții nosocomiale din spitale. Asta dupa ce, in 3 luni, la Timișoara, 7 oameni au murit din aceasta cauza. "Investigam la MS ce s-a intmplat la Timișoara. O parte au fost corect raportate.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca vor fi modificate restricțiile de circulație pentru ca romanii sa poata participa la slujbele de Paști. Totodata, le-a cerut ajutorul preoților pentru a-i indemna pe credincioși sa mearga la vaccinare. „Am avut astazi o intalnire extrem de utila cu reprezentanții cultelor…

- Testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor ocupa primul loc in topul beneficiilor nou incluse in Codul Fiscal care vor fi acordate de catre angajatorii din Romania, urmate de sumele acordate pentru telemunca in limita a 400 lei si cele pentru educatia timpurie a copiilor, potrivit sondajului…