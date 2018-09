Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut primele declaratii la iesirea de la Parchetul General. Ea a declarat ca a fost citata in calitate de martor in dosarul protestelor din 10 august, adaugand ca „a raspuns intrebarilor procurorilor si a adus inscrisuri”. In plus, a afirmat ca nu a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a reprosat lui Liviu Dragnea ca nu a luat nici macar cuvântul în timpul CExN al PSD, când i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, moment în care a afirmat ca prima optiune

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca are o relatie foarte buna cu premierul Viorica Dancila, precizand insa cu nu va mai putea sa lucreze cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Relatia cu doamna premier Viorica Dancila este una…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat miercuri, despre protestul din 10 august, ca nu este o „fericire” pentru un edil sa se intample astfel de lucruri in orasul pe care-l conduce, subliniind ca nu a dormit in acea noapte, chiar daca nu era in tara.

- Miniastrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei vor merge marți la audieri în Parlament, pentru a da explicații despre violențele din timpul protestului Diasporei din 10 august.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul Diasporei de pe data de 10 august, la care organizatorii au anuntat prezenta a unui milion de persoane. Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din jurul Pietei Victoriei din Capitala.