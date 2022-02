Ce înseamna VIN la mașină, unde este trecut și ce se întâmplă dacă este greșit trecut

IN are trei părţi distincte:WMI - cod de identificare mondială atribuit constructorului – este codul atribuit constructorului în vederea idnetificării acestuia. Codul are 3 caractere (litere sau cifre), atribuite… [citeste mai departe]