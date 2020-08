Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea afirma ca municipiul Bucuresti nu este focar de coronavirus, in ultimele cinci luni fiind internati in spitalele COVID 4.260 de pacienti, iar in prezent fiind 600 de pacienti internati in sase spitale COVID si suport. „Daca ministrul Sanatatii este depasit de situatie,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a lansat un atac dur asupra lui Nelu Tataru, ministrul Sanatații, pe care l-a acuzat ca a refuzat sa dea avizul pentru redeschiderea unui spital, iar bolnavii au fost ținuți la poarta.

- Gabriela Firea ii reproseaza ministrului Sanatatii ca a anuntat la televizor ca s-a primit aviz de la DSP pentru deschiderea Spitalului Colentina, desi nici autoritatea tutelara, nici medicii nu au fost anuntati. Primarul general al Capitalei afirma ca incearca de o luna sa deschida acest spital…

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, luni seara, un atac dur la adresa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, despre care spune ca și-a facut un scop din a nu deschide Spitalul Colentina, unitate medicala suport COVID."Cred ca s-a dat drumul la o dictatura militara, in zona medicinei. Nu neaga…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reactioneaza vehement la anuntul ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, referitor la intentia de a prelua marile spitale din administrarea autoritatilor locale in administrarea ministerului. Firea acuza ministerul ca lasa in paragina spitalele pe care le…

- Gabriela Firea reactioneaza la protestele muncitorilor romani din Germania, care denunta conditiile inumane de munca de la unele ferme. Primarul general al Capitalei acuza Guvernul de nepasare, avand in vedere ca abia dupa o luna de scandaluri ministrul Muncii s-a deplasat in Germania pentru discutii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, au avut un dialog legat de purtarea maștii de protecție, care a fost surprins de microfoanele din sala. Inainte de conferința in care aveau sa fie prezentate…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a lasat sa se ințeleaga, luni seara, la Digi24, ca testarea populației pentru Covid, anunțata de primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu are relevanța medicala și științifica, iar Ministerul Sanatații nu o gireaza in niciun fel.