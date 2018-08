Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul se desfasoara cu dificultate pe tronsonul kilometric 12 – 10 al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, din cauza numarului de masini. La intrarea in Bucuresti se circula in coloana. Traficul este aglomerat si…

- Potrivit Politiei Romane, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia este intrerupta pe sensul catre Capitala, la kilometrul 13, in urma unui accident in care au fost implicate mai multe autovehicule. Impactul fata-spate dintre acestea s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Traficul…

- Mai multe mașini au fost implicate intr-un accident, marți, la intrarea in București, dinspre Autostrada A1, doua persoane fiind ranite. Traficul in zona este blocat, iar circulația catre Capitala a fost deviat prin Bolintin.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Circulația pe A1, la intrarea in București este inrerupta, marți seara, din cauza unui accident in lanț. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia este intrerupta pe sensul catre Capitala,…

- Doua autotrenuri au fost implicate, in aceasta dimineata, intr-o coliziune pe Autostrada A1, Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 94, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Oarja, judetul Arges. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia a ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este intrerupta pe prima banda la kilometrul 94, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Oarja, judetul Arges, din cauza unui eveniment rutier in care au fost…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza numarului mare de autovehicule, circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti se desfasoara pe tronsonul kilometric 17 – 10 in conditii de ...

- Politia Romana anunta ca la aceasta ora pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe o distanta de aproximativ doi kilometri. Sute de microbuze sau autocare aduc in Bucuresti manifestanti la mitingul PSD din Piata Victoriei.