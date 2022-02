Gabriela Firea susține ca nu are de gand sa plece de la Ministerul Familiei la Ministerul Muncii pentru a-l inlocui pe Marius Budai, despre care spune ca „nu a greșit cu nimic in comunicarea publica”. Fostul primar al Capitalei dezminte astfel, prin intermediul unei postari pe Facebook, informațiile aparute in utima vreme, cum ca ar fi interesata de postul de la Munca. Gabriela Firea iși incepe postarea cu un citat din Winston Churchill – „Calea cea mai scurta catre distrugere este sa te iei la intrecere cu metodele adversarului”. Ea ține sa precizeze ca in ultimele zile se intampla tot felul…