"Am votat cu gandul la o majoritate parlamentara care sa poata aduce romanilor o formula guvernamentala cu specialisti, cu oameni competenti, care sa gestioneze mult mai performant criza sanitara (...) Am votat, de asemenea, pentru o majoritate parlamentara care sa puna bazele unei formule guvernamentale care sa nu mai arunce povara pandemiei catre cetateni, sa redeschida scolile, sa nu mai inchida bisericile, sa nu mai inchida pietele, sa redeschida industria Horeca, sa redeschida teatrele, respectand masurile igienico sanitare. Am votat cu gandul ca noul Parlament va respecta si va impune Guvernului…