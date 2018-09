Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a explicat, dupa ședina Comitetului Executiv Național al PSD, de ce a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. Primarul Capitalei a spus ca ministrul a incercat sa paseze raspunderea pe prefectul Speranța Cliseru, incriminand-o implicit pe ea. „Am vorbit ieri cu doamna comisar…

- Liberalii reitereaza ca la inceputul sesiunii parlamentare vor depune motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. Pe de alta parte, surse arata ca Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea s-o bage la puscarie pe Cliseru ca s-o salveze pe Carmen Dan. “Partidul National Liberal va continua…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Drganea, au ajuns din nou la cutite, au confirmat surse politice pentru „Adevarul“. Motivul? Mitingul diasporei, soldat cu o ancheta a Parchetului Militar. Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea sa o scoata tap ispasitor pentru violentele din…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, se afla la Parchetul General pentru audieri in legatura cu violențele izbucnite pe 10 august in Piața Victoriei. Potrivit ministrului de Interne, ordinul de intervenție din seara zilei de 10 august a fost dat de Cliseru. Speranța Cliseru este audiata de procurorii…

- "In jurul pranzului am ajuns la minister si am primit informari pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, n.r.) in ziua de 10 august. Am primit informatia pe fluxul informational dupa ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a…

- Viorica Dancila a ajuns luni, putin dupa ora 11, la Palatul Victoria si nu a facut declaratii. Dupa pranz, la Palatul Victoria a ajuns si ministrul de Interne, Carmen Dan. De asemenea, au fost convocati vicepremierul Paul Stanescu, cel care i-a tinut locul premierului Dancila cat aceasta a fost in…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sefului Jandarmeriei, Sebastian Cocos si prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dupa interventia fortelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai multi oameni au fost raniti. …

- Mitingul PSD va fi organizat in Capitala sambata, 9 iunie, la ora 20, s-a stabilit in CEx. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca in paralel vor fi actiuni similare in intreaga tara.