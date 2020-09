Stiri pe aceeasi tema

- ​Gabriela Firea acuza în continuare ca la adresa sa a fost o campanie negativa, susținând ca soțul sau l-a sunat în noaptea alegerilor pentru a-l întreba pe premierul și șeful PNL, Ludovic Orban, de ce a „demonizat-o”. “Am obtinut foarte multe voturi,…

- Gabriela Firea a povestit ca in noaptea alegerilor soțul sau, Florentin Pandele, l-a sunat pe președintele PNL, Ludovic Orban, pentru a-l intreba daca e convins ca a facut bine, demonizand-o pe soția sa, candidat la inca un mandat de primar general. Firea a susținut, marți, la Primaria Capitalei, ca…

- Gabriela Firea a declarat ca decizia de a nu face declarații imediat dupa anunțarea rezultatelor exit-poll a fost luata „in timpul saptamanii de echipa de comunicare” și ca daca rezultatul ar fi fost unul „bun”, ar fi facut declarații de presa de la sediul partidului de la 21:30. Firea mai spune ca…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, susține ca sunt mai multe motive pentru care soția sa, Gabriela Firea, a pierdut Primaria Capitalei. Pe langa șicanele adversarilor politici și ale Guvernului, Pandele considera ca și PSD-ul a sabotat-o pe Gabriela Firea, cea pe care o considera o gaina…

- Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea și primarul Voluntariului, a avut o intervenție exploziva la Romania TV, unde a explicat de ce soția sa a pierdut cursa electorala pentru București. Totodata, el a dezvaluit ca l-a sunat, duminica seara, pe Ludovic Orban și a relatat discuția cu premierul.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat ca desi PSD nu se vede in Bucuresti, nu inseamna ca el nu exista. Liderul liberalilor a adaugat ca Gabriela Firea vine doar din cand in cand in Capitala, doar ca sa participe la emisiuni televizate sau ocazional viziteaza si Primaria. El a adaugat ca nu Firea…

- Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.Citește și:Traian Basescu intra tare in batalia…