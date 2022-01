Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat ca anul acesta aproape o mie de bratari electronice pentru agresori vor fi functionale in trei judete si in Capitala, iar restul pana la 15.000 vor fi active in urmatorii patru ani.

- Este absolut necesar ca agresorii sa fie tinuti la distanta de victime, iar introducerea brațarilor electronice trebuie urgentata, susține ministrul Familiei, Gabriela Firea, dupa ce o femeie de 43 de ani ar fi fost impușcata mortal de fostul soț.

- Victimele violentei domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, a anuntat, marti, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea.

- Victimele violentei domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, in timp ce agresorii trebuie pedepsiti si tinuti la distanta prin ordine de protectie sau bratari electronice, a anuntat marti ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea. „Incepand…

- Victimele violentei domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, in timp ce agresorii trebuie pedepsiti si tinuti la distanta prin ordine de protectie sau bratari electronice, a anuntat marti ministrul Familiei, Gabriela Firea (PSD). "Incepand cu anul 2022,…

- Violența domestica este unul dintre cele cinci „rele” din Romania pe care orice guvern trebuie sa le combata, spunea in urma cu 17 ani Ion Iliescu, președintele Romaniei la acea vreme. De atunci și pana astazi, diferite ONG-uri au tras alarma asupra violenței domestice din Romania, care a crescut la…

- Victimele violenței domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. Agresorii trebuie pedepsiți și ținuți la distanța prin ordine de protecție sau brațari electronice, a adaugat ea.

- Social-democrata propusa pentru a fi ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de șanse in Guvernul Ciuca aduce in atenție o situație sensibila cu care se confrunta unele familii, macinate de probleme ce țin de violența domestica. Joi, 25 noiembrie, cand se marcheaza Ziua Internaționala de combatere…