Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a cerut premierului Florin Citu si ministrului de Finante Alexandru Nazare sa vina repede in Parlament cu bugetul de stat, pentru ca romanii trebuie sa afle ce intentii are guvernarea de dreapta si ce investitii sunt prioritare sau cati bani merg catre sanatate,…

- Bugetul de stat pe 2021 este deocamdata in constructie, discutiile nu sunt finalizate, iar cel mai important este ca acesta sa fie echilibrat, tintit spre dezvoltare, investitii, locuri de munca, a declarat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor, informeaza Agerpres. "Bugetul este in constructie.…

- "Bugetul este in constructie. Ministrii discuta cu Ministerul de Finante. Important este sa avem un buget echilibrat si tintit spre dezvoltare, investitii, creare de locuri de munca si economie sustenabila. Sigur ca exista amendamente, aceste amendamente vor fi discutate in coalitie si in Guvern, in…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu spune ca formațiunea pe care o conduce va veni cu un buget alternativ in Parlament saptamana viitoare. Ciolacu a declarat, in direct la Romania TV, ca urmeaza un an dezastruos pentru romani, dar și pentru administrațiile locale. Niciodata bugetul nu a intarziat atat de…

- Gabriela Firea a declarat, marti, la Antena 3, ca va depune o plangere penala impotriva lui Ludovic Orban si a ministrului Economiei. Fostul primar PSD ii acuza pe cei doi ca au blocat semnarea unui contract de modernizare a retelei de termoficare timp de un an si ca i-au „sabotat” pe bucuresteni din…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in exclusivitate la Antena 3 ca va depune o plangere penala impotriva lui Ludovic Orban si a ministrului Economiei. Firea spune ca cei doi au blocat semnarea unui contract de modernizare a retelei de termoficare, timp de un an, pe motive electorale.…

- "Astazi (marti - n.r.), prin amendamentul votat in Parlament privind redeschiderea pietelor din spatii inchise, PSD a demonstrat inca o data ca populismul este mai important decat sfaturile specialistilor si sanatatea oamenilor. PSD pune, din nou, bete in roate oricaror masuri de protectie propuse…

- Camera Deputaților a votat in plenul de marți schimbarea mai multor membri in comisiile permanente, propunerile fiind de la grupurile Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați Romania, dupa ce mai mulți deputați au demisionat, inclusiv in urma obținerii unor funcții…