Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa membrilor PSD, transmitand in document ca nu are un razboi cu Liviu Dragnea, ca nu se pune problema unei alegeri intre ea si liderul PSD, precizand totodata ca refuza sa ia in calcul excluderea din partid.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca este spionata de catre Liviu Dragnea. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, îmi urmareste activitatea, urmareste chiar cladirea Primariei. Sunt oameni care au fost la mine în…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat miercuri atacurile la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il acuza ca a orchestrat in ultimele zile o campanie de defaimare a sa, aducandu-i, printre altele, acuzația ”diabolica” de a se fi erijat in purtatorul de cuvant al celor care se opun…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, marti seara, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD ar fi benefica si pentru partid, si pentru tara, daca acesta nu isi schimba modul de lucru si "nu renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti seara, ca Liviu Dragnea ar trebui sa-si schimbe modul de lucru si sa renunte la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane, ceea ce nu crede ca se poate intampla, in caz contrar o retragere de la conducerea partidului fiind benefica.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat, marti seara, pe Liviu Dragnea, ca in sedintele de partid este numai „lapte si miere”, dar in subterane si in intalnirile pe care le are cu doar cativa apropiati deciziile sunt cu totul altele, facand referire la episoadele Grindeanu si Tudose.

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca are o relatie "tensionata" cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, precizand ca exista "o bresa"...