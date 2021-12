Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi ca a semnat ordonantele cu privire la majorarea alocatiilor pentru copii si la majorarea pensiilor, iar cele doua acte normative au plecat catre ministerele avizatoare. „Vreau sa va informez ca am semnat doua ordonante extrem de importante. Prima ordonanta…

- Majoreaza sau nu guvernul alocațiile și pensiile? E o intrebare la care toate raspunsurile din noua coaliție sunt afirmative. Situația insa nu e una deloc roz, dupa cum afirma Raluca Turcan, ministru al Muncii, ramas fara portofoliu in viitorul cabinet. Turcan se contrazice singura și spune ca banii…

- Deputatul PSD Marius Budai a afirmat ca Raluca Turcan se lauda cu marirea cu 20% a alocatiilor si cu 6% a pensiilor, insa in programul de guvernare al PNL nu scrie niciaieri acest lucru. Social-democratul i-a transmis ministrului interimar al Muncii ca liberalii nu au respectat legile in vigoare…

- „Exista un calendar din punct de vedere al alocațiilor și ne vom ține de el. Nu aș vrea sa intru in calcule suplimentare.Cred ca alocația de la 1 ianuarie 2022 va fi in jur de 486 de lei pentru copiii sub 2 ani și cu grad de handicap și de 234 sau 243 de lei de pentru copiii mai mari de 2 ani”, a spus…