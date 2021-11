Gabriela Firea şi-ar dori să candideze pentru un nou mandat de primar general al Capitalei Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, duminica seara, ca si-ar dori sa candideze pentru un nou mandat de primar general al Capitalei la viitoarele alegeri locale, iar in ceea ce priveste o eventuala nominalizare a sa ca ministru al Muncii, ea considera ca are colegi mult mai bine pregatiti pentru preluarea acestui portofoliu. “Pe mine ma intereseaza sa se majoreze alocatiile, asa cum prevede legea, pensiile, salariul minim. Sa aiba orice roman posibilitatea sa isi cumpere medicamente, antivirale din farmacii si, in cazul in care ajunge in spital, sa fie tratat cu tot ceea ce este necesar. Functiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

