Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD

Se incearca in ultimele zile acreditarea in spațiul public a ideii ca in partid are loc un razboi intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decat de pierdut. In realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi incerca sa explic de ce.

In primul rand, nu se pune problema ca cineva sa aleaga intre mine și Liviu Dragnea, și asta dintr-un motiv cat se poate de simplu: așa cum am mai spus-o de nenumarate ori, și o mai spun inca o data, cu toata responsabilitatea, NU doresc sa fiu președintele PSD. Nu il critic…