Gabriela Firea: 'Să vedem dacă se mai organizează alegerile' Gabriela Firea a declarat, joi seara, la Antena 3, ca nu se teme de niciun contracandidat la alegerile locale programate pe 27 septembrie. Primarul general al Bucureștiului a precizat ca va candida pentru un nou mandat și ca nu este interesata de nicio alianța, așa cum fac unii dintre contracandidații sai. ”Sa vedem daca se mai organizeaza alegerile. Ca primar, am facut numai proiecte pentru oameni. Eu sunt convinsa ca vom fi vreo 20 de candidați, daca se organizeaza alegerile anul acesta sau la primavara. Nu ma tem de nicio competiție. Am vazut ca se fac alianța, dar uita ceva. Omul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte a declarat ca, daca nu se realizeaza o alianța de dreapta, una dintre opțiunile PMP este candidatura sa la alegerile pentru Primaria Capitalei, scrie Realitatea.net Traian Basescu a declarat, la Realitatea Plus, ca ia in calcul sa candideze la Primaria Capitalei daca nu se va forma…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat sloganul pentru campania de la alegerile locale sub forma unui acronim al numelui sau: Forța, Iubire, Realitate, Eficiența, Adevar Oamenilor. Aceasta scrie, intr-un mesaj pe Facebook, ca in aceasta perioada „se fac și se desfac alianțe politice…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- "Eu l-am sustinut pe domnul Ponta la prezidentiale, desi eram insarcinata. Am muncit pana in ultima zi. Trag si acum pentru lucruri pe care le-am spus atunci, la initiativa echipei de comunicare si de marketing politic. Trei saptamani am suferit de parca ar fi fost un membru al familiei mele cand…

- Primarul general al Capitalei a reacționat pentru Libertatea la vestea ca Pro Romania va avea propriul candidat la Primaria Capitalei, iar chiar Victor Ponta ar putea fi acesta.Gabriela Firea are un raspuns scurt pentru Victor Ponta la anunțul facut de acesta pentru ziarul Libertatea ca Pro Romania…

- Data alegerilor locale ar trebui sa fie stabilita cu medicii, care știu cel mai bine cand pot fi chemați romanii la vot, a declarat, sambata, Gabriela Firea. Primarul Capitalei este de parere ca cea mai buna perioada este in luna septembrie.Firea a spus, sambata, la Antena 3, ca și-ar dori…

- Primarul general al Capitalei a recunoscut ca au existat discutii pentru o posibila alianta inainte de pandemia de coronavirus. "Am avut inainte de pandemie legate de perspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart. Pandemia a oprit aceste…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit la B1 TV, despre o posibila alianța pe care ar face-o la alegerile locale cu Pro Romania și ALDE."Am avut inainte de pandemie legate d eperspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart.…