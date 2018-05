Gabriela Firea s-a prezentat intr-o conferinta la nivel inalt cu oficiali europeni drept primarul Romaniei

Gabriela Firea s-a prezentat drept primarul general al Romaniei, joi, in cadrul unei conferinte la nivel inalt dedicate inovarii, care a avut loc la Bucuresti, in prezenta unori invitati din intreaga Europa.



"In calitate de primar general al Romaniei, le transmit si eu invitatilor nostri speciali un bun venit la Bucuresti, un bun venit in Romania", a declarat Gabriela Firea, in alocutiunea sa din deschiderea celei de a doua editii a conferintei "Connecting Europe through Innovation", un eveniment organizat de colega sa de partid, europarlamentarul Claudia Tapardel.



Imaginile…