Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, cap de lista a PSD Bucuresti pentru Senat la alegerile parlamentare, acuza Guvernul Orban de fuga de raspundere. Fostul primar general al Capitalei considera ca refuzul Guvernului de a-si recunoaste propriile greseli reprezinta o bataie de joc la adresa populatiei. "Rușii,…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, referitor la auditul la Primaria Capitalei, ca nu este o noutate ca situatia financiara a PMB este dificila si asta inseamna ca „din pacate, domnul Orban nu a vrut sa ma creada pe cuvant”. Ea a explicat ca a formulat multe adrese catre seful Executivului…

- „Gabriela Firea a oprit plata stimulentului financiar pentru adulții cu dizabilitați din București. Adica a facut exact ceea ce ne acuza pe noi, in mod mincinos, in timpul campaniei electorale! Cinism și bataie de joc pana in ultima zi de mandat – de asta au parte bucureștenii de la primarul general…

- Gabriela Firea il sfatuiește pe noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, sa minta mai puțin și sa faca mai mult. Firea are un sfat și pentru premierul Orban: sa dea bani Capitalei și sa rezolve problemele orașului. Declarațiile au fost facute inainte de ședința de luni a conducerii PSD.Inainte…

- "Imi doresc sa aiba un mandat de succes pentru ca succesul unui primar inseamna reusita si realizari pentru cetateni. Sub nicio forma, nu sunt un om cinic, precum cei de la USR PLUS sau de la PNL care si-au dorit raul bucurestenilor, doar ca sa plec eu de la Primarie. S-a dovedit. Chiar aseara…

- Intalnirea dintre cei trei este programata la ora 09.00 si va avea loc la Ministerul Transporturilor. "Discutiile vor viza proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei si zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov", a transmis Ministerul Transporturilor. Primarul ales al Capitalei,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca alegerile din Bucuresti au fost fraudate, fiind gasite "foarte multe nereguli". "Alegerile in Bucuresti au fost fraudate! O spun Orban - groparul PNL, Plicusor - prietenul Cainelui. Am gasit si noi foarte multe nereguli! De ce nu…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in prezent nu are niciun plan politic, dar dupa ce se va odihni, se va consulta cu familia, abia atunci iși va face planurile de viitor.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc sa-mi fac valiza! Orban abia maine iși va…