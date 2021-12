Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat ca in Romania, anul trecut, au devenit mame peste 19.000 de adolescente, precizand ca „statul a esuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila”.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, afirma ca, in cazul mamelor adolescente, statul a eșuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila. Ea spune ca MFTES cauta soluții pentru reducerea nașterilor in randul minorelor. „Mame adolescente. Copii fara copilarie! Romania este in…

- Romania se afla printre cei mai mari producatori de turta dulce din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, in Romania au fost produse peste 2800 de tone de turta dulce, se arata pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Liderul detasat intre producatorii de turta dulce din UE este…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat ca mai multe proiecte precum decontarea analizelor pentru viitoare mame, sprijin pentru nou nascuti, cuplurile infertile, tineri, familiile monoparentale, victimele violentei domestice sau copiii care sunt in pragul abandonului scolar, dar si cele care ajutau…

- Gabriela Firea a anunțat marți ca a discutat cu Nicolae Bode pentru aplicarea urgenta a proiectului bratarii electronice pentru agresori.Ministrul Familiei a declarat ca proiectul bratarii electronice trebuie sa intre in vigoare cat mai repede si a precizat ca Guvernul este determinat sa asigure sumele…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au crescut in luna octombrie, in linie cu estimarile analistilor, in conditiile in care consumatorii au cheltuit mai mult pentru achizitionarea de produse non-alimentare, in special online, arata datele publicate vineri de Eurostat, transmite…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, miercuri, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care afirma ca Romania trebuie sa aiba un ideal, adica idealul unei tari suverane si prospere, respectate in lume.

- Romania va primi la inceputul saptamanii viitoare 1.000 de cutii de medicamente Favipiraviv, antiviral folosit cu succes in tratarea pacienților cu infectați cu COVID din partea Ungariei, a anuntat vineri, pe Facebook, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto,…