- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca forul care va decide in privinta posibilelor urmari ale luarilor sale de pozitie din ultimele zile este Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat. Intrebata daca a luat in calcul faptul ca in urma declaratiilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "nu are sustinerea nimanui in partid, ca nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar nu din vina partidului", a afirmat deputatul PSD Catalin Radulescu.

- Primarul general, Gabriela Firea, a apreciat marti, la TVR, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social Democrat 'ar fi benefica', in cazul in care liderul PSD nu reuseste sa isi schimbe modul de lucru.

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca discutia sa cu comisarul european Corina Cretu, despre ingrijorarile membrilor Comisiei Europene privind situatia din Romania, a avut...

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun,…

- Activewatch, alaturi de mai multe organizatii, au participat, la joi, un protest in fata Primariei Municipiului Bucuresti unde au prezentat un raport in care acuza institutia de faptul ca in ultimii doi ani, de cand Gabriela Firea este primar, sunt foarte putine realizari.