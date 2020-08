Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, Badulescu s-a pozitionat impotriva actualului primar al Sectorului 3, conform Stirileprotv. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Aurelian Badulescu l-a criticat dur pe Robert Negoița, despre care a spus ca ar fi: "un profitor! un oportunist! si-un capușar al banului public pentru…

- Ministerul Transporturilor a postat sambata pe Facebook imagini cu noua statie de metrou si cu depoul Valea Ialomitei, in conditiile in care termenul de 30 iunie stabilit pentru finalizarea lucrarilor nu a putut fi respectat, ministrul Lucian Bode a explicat ca sunt probleme la centrala de ventilatie…

- Ministrul Muncii Violeta Aloexandru, lider al PNL Bucuresti, si liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu au avut un schimb dur de replici pe Facebook, dupa ce Alexandru a sustinut ca PSD face in Bucuresti un sondaj pentru a testa si alti candidati la Primarie in afara Gabrielei Firea. Ciolacu a numit-o…

- Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Gabriela Firea și-a reafirmat dorinta de a se implica pentru finalizarea Centurii Capitalei. Cu aceasta ocazie, primarul Bucureștiului a adus cateva reproșuri Guvernului."Din pacate, Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marți, un bilanț succint al mandatului sau, intr-o postare pe Facebook: „Nu renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și inceput”. „Pe vremea cand lucram in televiziune, am realizat și emisiunea . A fost ceva de munca la ea. Cine…

- Nicușor Dan nu i-a ramas dator Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a declarat ca și l-ar dori ca viceprimar, daca va caștiga un nou mandat de primar general al Capitalei. "Aș vrea sa intorc politețea Gabrielei Firea, dar nu gasesc nicio poziție in primarie pe care sa fie potrivita, nicidecum cea de Viceprimar.…