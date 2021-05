Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca PNL și USR-PLUS au promis ”lapte și miere” in campanie, dar in mandatul lui Nicușor Dan bucureștenii primesc doar ”fiere”. „Cat de scurte sunt picioarele minciunii PNL - USR/Plus! 6 luni a durat mirajul “dreptei unite”! Exact cu asta au…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedinte al PSD, a atras atentia asupra faptului ca bucurestenii sunt cei care au ajuns sa fie afectati de neintelegerile din interiorul coalitiei formate din PNL si USR-PLUS.

- Fostul primarul general Gabriela Firea a criticat, miercuri, blocajul din CGMB unde proiectul de buget propus de edilul Nicușor Dan a picat la vot pentru ca USR PLUS nu este de acord cu acesta. „Cunosc situația din București, din punct de vedere administrativ, foarte bine. In fiecare an a…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca adevarata miza a noului scandal politic intre PNL si USR-PLUS o reprezinta controlul spitalelor din București aflate in subordinea Primariei Generale.

- Gabriela Firea, actual senator PSD, spune ca „noul București” promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, in care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt inghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu…

- Guvernul decide astazi ce restricții suplimentare se impun in Capitala și la nivelul țarii pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Daca in București nu se pune problema carantinei, in jurul Capitalei a crescut numarul localitaților care s-au inchis. La fel și in țara.

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, trage un semnal de alarma cu privire la valorile catastrofale ale parametrilor care arata calitatea aerului in București: !In aceasta dimineața, Capitala a fost roșie! Majoritatea senzorilor care monitorizeaza calitatea aerului,…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat ca amendamentul depus la proiectul de buget care viza alocarea a 100 de milioane de euro pentru modernizarea CET-urilor a fost respins, ea acuzându-i pe parlamentarii USR PLUS ca au votat împotriva, deși au promis ca vor rezolva problema caldurii în…