Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca „suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgența este o crima”, și solicita convocarea de urgența a unei ședințe a conducerii Parlamentului. „Suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri…

- Decizia anunțata, recent, de la Palatul Victoria a generat o reacție la nivelul conducerii principalei formațiuni de opoziție, PSD. Astfel, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, le-a transmis un mesaj public președinților celor doua Camere ale Legislativului. S-a intamplat la o zi dupa ce moțiunea…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu critica dur ultimele masuri luate de Guvern inainte de a fi demis. Liderul cere convocarea Parlamentului pentru anularea masurilor luate de Executiv prin care sunt suspendate internarile si operatiile in spitale, cu exceptia urgentelor si a nasterilor.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca suspendarea internarilor pentru pacienții care nu reprezinta urgențe este o condamnare la moarte pentru mii de romani. Ciolacu cere convocarea de urgența a Parlamentului pentru a corecta aceasta decizie a Guvernului. ”Suspendarea internarilor și…

- Reprezentanții pacienților cronici spun ca, deși aceștia nu par a fi o urgența majora, pot deveni in foarte scurt timp, in lipsa accesului la ingrijire și monitorizare medicala. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a anunțat ieri, autoritațile au luat decizia da a sista pentru 30 de zile operațiile și internarile…

- Social – democrații cer președinților celor doua camere ale Parlamentului sa colaboreze pentru anularea unei decizii guvernamentale, prin care cazurile considerate neurgente nu pot fi internate sau operate. „Suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgența este…

- In cursul serii de miercuri, liderul PSD a vorbit despre situația prezenta in țara noastra, susținandu-și argumentele pentru care Florin Cițu ar trebui sa-și prezinte demisia cu demnitate. Acesta considera ca premierul nu a gestionat bine pandemia de Covid-19, iar in fața unei situații iminente, acesta…

- "Nu particip la mascarade, in general! Nu voi fi niciodata la remorca incompetentilor! Ce intelegeri sa fac cu cei care patroneaza dezastrul din Bucuresti si din marile orase? Pentru mine si sute de mii de bucuresteni, USR-Plus si Orban inseamna Nicusor si Clotilde!!! Adica: dublarea si urmeaza triplarea…