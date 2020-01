Gabriela Firea a declarat, vineri, referitor la faptul ca sora sa, Angelica Cobzaru, va pleca de la Garda de Mediu, ca aceasta are doua facultați și un doctorat in protecția mediului, iar acum „trebuie sa lase loc sponsorilor PNL și agramaților”.

Declarația primarului general vine in contextul in care Comisarului General al Garzii de Mediu, Gabriela Dorojan, și-a dat demisia, in cursul zilei de joi, in urma unor discuții pe care le-a avut cu ministrul Mediului, Costel Alexe. Odata cu ea, va pleca și sora primarului Gabriela Firea, care ocupa funcția de director de cabinet al Gabrielei…