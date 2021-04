Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor PSD, Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan ca ii blocheaza proiectele privind realizarea locuințelor sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea, despre care spune ca a...

- Gabriela Firea: „In ultimele 7 luni, am vazut cu mahnire cum se alege praful de multe proiecte inițiate de mine și echipa mea, printre care și unul dintre proiectele mele de suflet pentru București: ansamblul de locuințe sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, lasat acum de izbeliște.Noul…

- Gabriela Firea il acuza pe Nicusor Dan de fapte de coruptie. Fostul primar afirma ca actualul primar al Capitalei incalca legea prin discutiile cu unele firme de constructii pe tema reabilitarii retelei de termoficare, inainte de demararea licitatiei. Firea afirma ca actuala administratie este deja…