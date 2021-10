Stiri pe aceeasi tema

- Soluții marca administrația Nicușor Dan. In contextul numeroaselor avarii care au loc, directorul Termoenergetica i-a sfatuit pe bucureșteni sa-și monteze calorifere electrice și boilere. „Avariile pot aparea oriunde. Am avut saptamana trecuta cateva zile in care nu am avut apa calda si caldura. Pentru…

- Fostul primar al Capitalei reacționeaza dur pe marginea problemelor cu apa calda și caldura din Capitala și mai ales a recentelor declarații venite din partea directorului Termoenergetica, incluzand-o pe cea cu „solutia” boilerului electric pentru incalzirea apei pentru spalat. Gabriela Firea il critica…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, acuza Ministerul Sanatații ca a abandonat soluția prin care pacienții grav bolnavi de coronavirus erau tratați cu plasma donata de cei care s-au vindecat de boala....

- Fostul edil al Capitalei acuza ca, la un an de la alegerile locale, cand cei care au caștigat le-au promis locuitorilor investiții și un trai mai bun, Bucureștiul a decazut. Liderul PSD a lansat o noua teorie: ...

- Grupul de Investigații Politice supune atentiei publice o fotografie din anul 2019, cu deputatul PNL, Violeta Alexandru care, insotita de cateva persoane, a manifestat in Parcul Cismigiu, impotriva proiectului de reabilitare propus de fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea. Dupa ce a protestat…

- Copresedintele USRPLUS, Dan Barna, a atras atentia asupra demersurilor facute de PSD privind organizarea referendumului pentru demiterea lui Clotilde Armand din fruntea Sectorului 1, criticand fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, si fostul premier, Victor Ponta, pentru sustinera demersurilor,…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a reacționat dupa ce Gabriela Firea a semnat pentru demiterea sa. ”Mai rar vezi atata suferința adunata la un loc”, a scris aceasta pe Facebook.

- Dupa ce in cursul dimineții de joi, intrebat fiind despre situația unui tren cu copii, care ramasese blocat ore intregi in camp, in drumul de pe litoral spre Gara de Nord, a dat un raspuns care a generat un val de reacții, inclusiv de la varful Guvernului, Ovidiu Vizante a transmis public cateva explicații.…