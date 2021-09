Stiri pe aceeasi tema

- Nu particip la mascarade, susține prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, ca reacție la criticile liderului AUR George Simion privind absența acesteia de la ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului. George Simion tuna și fulgera dupa lipsa de cvorum din Parlament: 'Ce a impiedicat-o…

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele…

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele oamenilor! La aproape…

- Ludovic Orban a raspuns criticilor lui Florin Cițu de la reuniunea PNL București, cu privire la susținerea de candidați din afara partidului la primariile din București. Orban spune ca soluția cu Nicușor Dan candidat unic a fost „soluția caștigatoare”, iar daca ar fi ales candidați PNL „primar general…

- Ciprian Ciucu o acuza pe Violeta Alexandru de minciuna și a precizat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca s-a retras din comitetul de organizare a alegerilor interne din PNL București. Liberalii din Capitala urmeaza sa-și aleaga sambata liderii, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a declarat marti ca presedintele PNL, Ludovic Orban, merita sa fie din toamna doar o amintire in politica romaneasca, acesta fiind "autorul moral si politic al dezastrului de azi", din Capitala. "In goana dupa functii si privilegii, unii oameni…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca declaratiile „teribiliste” conform carora „PNL ia toate sectoarele maine” nu conving pe nimeni, punctand ca o competitie cu USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD in Capitala. Mesajul ei vine ca o replica pentru Forin…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre mandatul lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei și despre problemele pe care le intampina bucureștenii. "Eu i-aș intreba pe fideliii domnului Orban daca nu se simt deranjați de ce se intampla in București. Pentru ca domnul Orban este…