- PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege care prevede majorarea alocatiilor pentru copii la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati,…

- Alocațiile copiilor au avut ultima majorare la 1 ianuarie, urmand ca la data de 1 iulie sa fie aplicata o noua marire de 20%, potrivit OUG 123/2020 care prevede dublarea alocațiilor de stat pentru copii in cinci etape. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca alocațiile vor mai fi marite abia la…

