- Comisia de ancheta privind situația de la intreprinderea Calea Ferata a organizat audieri la care au participat și reprezentanți ai SIS, a declarat deputatul Platformei DA, Alexandr Slusari. Parlamentarul a precizat ca intreprinderea trebuie sa fie declarata drept obiect strategic și sa se subordoneze…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, doua sedinte de lucru cu premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului. La ora 17.00, șeful statului va face declarații, in direct pe TVR 1.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației elaboreaza un proiect de act normativ in vederea alocarii sumei de 1 miliard de lei, in tranșe, pe o perioada de patru ani, in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic 1 și 2 – anunța ministrul Cseke Attila. ”Investiția va servi un…

- Deputatul Partidului Actiune si Solidaritate Dumitru Alaiba propune un proiect de modificare a Codului Penal, la capitolul imbogatirea ilicita. Parlamentarul propune ca sintagma „s-a constatat, in baza probelor, ca acestea nu aveau cum sa fie obtinute licit” sa fie substituita cu sintagma „pe care acesta…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Principatelor, in care subliniaza ca acest moment a reprezentat un prim pas important catre formarea si consolidarea statului modern roman. "Unirea a fost consolidata insa de succesorul sau, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen,…

- Ministrul Sanatatii se declara „mirat” de faptul ca Asociatia Municipiilor a ales sa reactioneze si sa reclame public lipsa de finantare pentru centrele de vaccinare. Vlad Voiculescu afirma ca proiectul este al Guvernului, fiind avizat de mai multe ministere si sustine ca autoritatile locale pot solicita…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta de vineri, prelungirea pana la data de 7 februarie 2021 a desfasurarii cursurilor online in unitatile de invatamant."Se propune suspendare activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant…