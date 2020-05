Gabriela FIREA: „Proiectul Park&Ride Cora Pantelimon va fi gata în această toamnă!” „Inca un proiect important pentru bucuresteni, preluat de la zero in 2016, devine realitate. Park&Ride Cora Pantelimon, doar o groapa in urma cu patru ani, va fi gata in aceasta toamna, dupa sapte ani de blocaje. In acest moment, lucrarile complicate au fost terminate. Au fost finalizate fundatia parcarii si fundatiile rampelor, au fost montati peste 30 dintre stalpii metalici, iar acum se monteaza traversele metalice", a postat Firea, duminica, pe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila spune ca atat virusul gripal, cat si coronavirusul se transmit pe aceeasi cale si produc infectii pulmonare serioase. Presedintele Societatii a atenționat vineri, cu privire la importanta vaccinarii antigripale, in special pentru persoanele in varsta si care au boli cronice "In…

- Soso, fostul concurent la Big Brother, locuiește de mai mulți ani in Germania, unde este medic. Acesta a povestit in direct la Teo Show, care este situația in spital și cum l-a afectat criza generata de pandemia de coronavirus.Sorin Fisteag ar fi trebuit sa susțina examenul despecializare in aceasta…

- Raed Arafat spune ca este obligatoriu ca starea de urgența sa fie prelungita in aprilie. Este posibila și o prelungire ulterioara, dupa 15 mai. „Inca nu știm cum se va comporta virusul toamna, daca acum scade și toamna revine, deci clar ca trebuie sa ne adaptam acestei situații și asta depinde foarte…

- Federatiile europeana si internationala de canotaj, alaturi de Comitetul de organizare a Campionatelor Europene de la Poznan (Polonia), au decis amanarea competitiei programata initial intre 5 si 7 iunie, din cauza pandemiei de coronavirus. In contextul raspandirii pandemiei de coronavirus,…

- Primarul general Gabriela firea anunta ca viteza de testare a pacientilor din Bucuresti a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste, dupa achizitionarea de aparatura. Firea anunta ca Primaria Capitalei a investit, numai in aceste zile, 4 milioane de euro in aparatura si echipamente de protectie.

- Simona Halep era pregatita sa evolueze in acest sezon la Roland Garros, insa mai are de asteptat. Organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului au luat decizia sa mute evenimentul in toamna, din cauza pandemiei de coronavirus care a acaparat intreg mapamondul. Astfel, competitia care…

- O serie de cursuri video incep de duminica, potrivit unui anunț al primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Primele lecții sunt destinate preșcolarilor din grupa mare, care vor putea urmari o ora de...

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anunțat vineri ca 400 de tineri vor urma din toamna cursuri de Masterat didactic, in cadrul unui program pilot care se va derula in patru universitați.Vicepremierul interimar Raluca Turcan a spus, vineri, pe pagiana sa de Facebook, ca Masteratul didactic…