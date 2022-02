Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca proiectul pe care l-a lansat, la nivelul Capitalei, cand era primar, privind decontarea fertilizarii in vitro (FIV), va fi extins la nivel national. In acest sens, Gabriela Firea a avut o discutie cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, printr-o postare pe Facebook, ca proiectul pe care l-a lansat la nivelul Capitalei, cand era primar, privind decontarea FIV, va fi extins la nivel national, și ca a existat deja o discuție in acest

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea anunta, miercuri ca proiectul pe care l a implementat in Bucuresti, cand era primar, privind decontarea fertilizarii in vitro FIV , va fi extins la nivel national, in acest sens avand o discutie cu ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea anunța un program național privind decontarea procedurilor de fertilizare in vitro, pentru cupluri sau persoane necasatorite, care vor putea bebeficia de o suma maxima de 4.500 de euro. Gabriela Firea anunța ca s-a intalnit cu prof. dr. Alexandru Rafila, ministrul…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca luni dimineața va solicita aducerea in țara a bebelușului spitalizat din Danemarca, atunci cand starea de sanatate i-o va permite.

- In premiera, in Romania vor fi introduse brațarile electronice pentru supravegherea agresorilor. Din luna martie, aproximativ 1.000 de dispozitive devin funcționale. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse Gabriela Firea a precizat ca in acest an, aproape o mie de bratari electronice…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, afirma ca aproape 40 de femei, victime ale violentei in familie, au murit anul acesta in urma batailor primite de la partenerii de viata, statisticile aratand ca anul trecut 75 de femei au murit dupa ce au fost batute de soti sau…

- Presedinte Consiliul Tinerilor Institutionalizati, Visinel Balan, a semnalat, joi, situatia unui centru pentru copii cu dizabilitati severe din judetul Calarasi, unde beneficiarii – care ar avea nevoie de ingrijire speciala – sunt neglijati. Ei primesc dropsuri si mancare stricata, desi ar…