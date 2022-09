Stiri pe aceeasi tema

- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern se va completa setul de politici guvernamentale pentru sustinerea familiilor tinere cu un program destinat cresterii natalitatii. Ministrul Familiiei, Gabriela Firea a afirmat ca anul trecut, in Romania s-au nascut cei mai putini…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, afirma vineri intr-o postare ca programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, iar Programul social de crestere a natalitatii va fi inaintat spre aprobare Guvernului in luna septembrie.

