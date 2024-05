Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD a pregatit un plan de guvernare in 9 puncte prin care vrea sa redea stralucirea Capitalei. Principalele masuri vizeaza dezvoltarea rețelei de transport, reducerea poluarii sau reabilitarea cladirilor care sunt la un pas de prabușire. „Bucureștiul are nevoie de o rețea moderna de metrou.…

- Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a gasit soluția care ar putea rezolva lipsa locurilor la gradinițele de stat din București, unde numai anul trecut peste 3.000 de copii au ramas pe dinafara. Firea a vizitat Gradinita Scolii 194 din Sectorul 4 al Capitalei, unde primarul Daniel…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat joi, la Digi24, ca Nicușor Dan a dezamagit liberalii care l-au susținut in 2020 sa obțina mandatul de primar general pentru ca in patru ani „nu a facut ce a promis și nu a schimbat orașul”. „Nu doar l-am votat, i-am facut și campanie,…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca in ședința coaliției, care a durat aproximativ 16 ore, PSD și PNL au decis sa mearga separat pentru ca nu pot sa fie doar arbitri ai luptei electorale. Firea a spus ca, in acest moment, simte ca are susținerea PSD și a liderului Marcel…

- Gabriela Firea, șefa PSD București, a reacționat, marți, 23 aprilie, la decizia partidului de a o susține drept candidat al formațiunii politice in cursa pentru Primaria Capitalei. Fosta șefa de la Primaria București, intrata, mai nou, in cursa electorala din iunie, pentru fotoliul de edil general al…

- Candidatul Alianței Sectorului 1 pentru funcția de primar al sectorului 1 din Capitala, Dan Podaru, ii aduce critici actualului edil, Clotilde Armand, pentru lipsa de implicare in problema animalelor fara stapan. Dan Podaru a prezentat cazul unei pisici, pe care a reușit sa o salveze de pe strazile…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat amuzat, luni seara, la o televiziune de știri, ca a prezentat doar informațiile care ”il avantajau” din sondajul pe care l-a comandat și l-a prezentat luni dimineața. Nicușor Dan a declarat ca a prezentat sondajul pentru a le arata susținatorilor lui ca ”avem…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…