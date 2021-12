Ministrul Familiei a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca a discutat deja cu ministrul de Interne, Nicolae Bode, despre mai multe soluții pentru a proteja victimelor agresiunilor din cadrul violențelor domestice din Romania. Gabriela Firea a anunțat marți ca a discutat cu Nicolae Bode pentru aplicarea urgenta a proiectului bratarii electronice pentru agresori. Ministrul Familiei a declarat ca proiectul bratarii electronice trebuie sa intre in vigoare cat mai repede si a precizat ca Guvernul este determinat sa asigure sumele in bugetul de anul viitor pentru punerea in aplicare a acestui…