- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca presedintele PSD Liviu Dragnea i-a dat dreptate ca doreste in continuare o conducere unica, adaugand ca acesta ar vrea sa o "mazileasca cu mana altora". "In primul rand, domnul Dragnea mi-a dat in totalitate dreptate in…

- Gabriela Firea a reacționat, duminica seara, dupa ieșirea publica a lui Liviu Dragnea, acuzandu-l pe aceasta ca planuiește o excluderea a ei din partid."Am simtit o usoara amenințare din partea domnului Dragnea, dar sunt obișnita cu metodele domniei sale, a subliniat ca am facut o echipa timp…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea nu a facut altceva decat sa-i dea dreptate prin ieșirea sa publica. Firea arata ca Dragnea incearca un șantaj la adresa partidului prin amenințarea ca odata cu caderea sa, PSD va pierde guvernarea.”Voi avea cateva remarci, urmand…

- Liderul PSD Liviu Dragnea veste prezent, in aceasta seara, la Antena 3. Este primul interviu pe care il acorda Dragnea de la izbucnirea scandalului cu Gabriela Firea. Ramai pe adevarul.ro pentru a urmari livetext cele mai importante declaratii.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a multumit celor 31 de personalitati culturale si sportive care au anuntat ca o sustin in razboiul cu Liviu Dragnea. Totusi, cei mai multi dintre semnatri conduc institutii aflate direct in subordinea Primariei Capitalei.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, are mare dreptate, dar este prea tarziu, fiind ''complice la raul imens facut Romaniei'', a afirmat miercuri europarlamentarul Catalin Ivan. "De-a lungul celor deja aproape patru ani care au trecut de cand am intrat in conflict direct…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in aceasta seara, la TVR1, despre relația sa tensionata cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Primarul Capitalei acuza faptul ca președintele principalului partid de guvernamant nu a sprijinit-o in proiectele sale.

- ”Doamnea Firea, vreți sa demonstrați ca va pasa de bucureșteni și de imaginea Romaniei la Bruxelles? Daca va pasa cu adevarat, susțineți propunerea PNL de inființare a comisiei parlamentare de ancheta pentru violentele de la protestul din 10 august! Gabriela Firea ar putea dovedi ca la Neptun…