Gabriela Firea reacționeaza la zvonurile conform carora ar urma sa ii ia locul lui Marius Budai la Ministerul Muncii. In acest sens, Gabriela Firea neaga ca vrea sa plece de la Ministerul Familiei la Ministerul Muncii și spune ca il susține pe Marius Budai, care „nu a greșit cu nimic in comunicarea publica”. Totodata, ea a mai postat pe Facebook și un citat din Winston Churchill – „Calea cea mai scurta catre distrugere este sa te iei la intrecere cu metodele adversarului” -, dupa care precizeaza ca in ultimele zile se intampla tot felul de „lucruri bizare” și este „introdusa in tot felul de urzeli…