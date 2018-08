Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat miercuri, despre protestul din 10 august, ca nu este o „fericire” pentru un edil sa se intample astfel de lucruri in orasul pe care-l conduce, subliniind ca nu a dormit linistita in acea noapte. Firea a mai precizat ca Primaria nu da ordine jandarmilor.

- Lana merino reprezinta un trend in voga in materie de materiale pe meleagurile romanești. Firma austriaca Giesswein, unul dintre cei mai de succes producatori europeni de imbracaminte și incalțaminte din lana, a lansat colecția de pantofi confecționați din lana merino și in Romania ce este menita sa…

- Dupa cum cunoaștem, în fiecare zi de luni la ora 08:30, are loc ședința operativa a serviciilor Primariei. Însa astazi aceasta întrunire nu a avut loc. primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a declarat ca motivul este ca „nu doresc ca Primaria sa fie implicata…

- Protestul de joi seara de la Primaria capitalei a durat mai bine de cinci ore, incheindu-se aproape de ora 23.00. Reprezentanții Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevar anunța ca oamenii nemulțumiți de hotararea de invalidare a alegerilor locale se vor aduna in fața Primariei și vineri, și…

- Soprana Angela Gheorghiu a spus, marti seara, ca nu are datorii la statul roman, asa cum a precizat primarul Gabriela Firea si ca afirmatiile edilului cu privire la onorariul oferit pentru concertul din 2017 sunt „total lipsite de eleganta”. „Imi pare rau ca Primarul General al Bucurestiului…

- Simona Halep n-a vrut sa iasa de mana cu Gabriela Firea. Culisele evenimentului de pe ”Arena Naționala”. Momente tensionate pe cel mai mare stadion al țarii, luni seara. Liderul WTA a solicitat oficialitaților sa prezinte romanilor trofeul caștigat la Paris, dar nu a dorit sa se afișeze in preajma vreunul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca municipalitatea nu are inca in plan instituirea unei taxe de mediu pentru zona centrala a orasului, fiind de parere ca, desi aceasta taxa s-ar impune, Bucurestiul nu este inca pregatit. Firea a adaugat ca, pentru compensarea lipsei acestei taxe, Primaria…