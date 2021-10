Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, explica ce beneficii ofera legea propusa de PSD privind plafonarea prețurilor care au explodat și continua sa creasca. Ea susține ca prețurile de pe facturile romanilor vor scadea imediat cu pana la 43% pentru energie electrica și cu pana la 23% la gaze naturale.…

- Firea a subliniat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Romania are unul dintre cele mai mici salarii minime europene, dar și unul dintre cele mai mari prețuri la energie. ”Ei cu batalia pe funcții, noi cu problemele oamenilor! Insistam ca salariul minim sa fie majorat cu 200 de lei net, bani care sa…

- ”Rusine este putin spus”, afirma Gabriela Firea. Aceasta sustine ca ”maine-poimaine se implineste un an de cand trebuia sa curga lapte si miere in Bucuresti”, insa nascocelile din campanie explodeaza una cate una.”Cat de lipsit de umanitate poate fi omul implantat prin minciuna si furt la Primaria Capitalei?…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a comentat imaginile din centrul Bucureștiului in care apar numeroase gunoaie pe un teren situat in apropierea Liceului A.D. Xenopol. Potrivit Gabrielei Firea, filmarea a fost realizata in apropierea liceului bucureștean. In imagini apar saci cu deșeuri, alte gunoaie aruncate…

- „Ma intreb : oare doarme linistit primarul “dreptei”, stiind cata suferinta provoaca? Peste 60 000 de bolnavi cronici din Bucuresti au fost uitati, parasiti de noul primar cu inima de piatra! Din februarie, nu le-a mai achitat sprijinul financiar de 500 de lei lunar, acordat de Primaria generala la…

- Fostul primar al capitalei, senatoarea Gabriela Firea, a reacționat pe Facebook dupa ce in spațiul public au aparut noi imagini ale fraudei de la Sectorul 1. In ele se vede cum Clotilde Armand, susține Romania TV, intra in sala cu voturi și le numara. Alte imagini il arata pe un membru al USR, Radu…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…