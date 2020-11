Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare protocolului de testare a cetațenilor trebuie schimbat in regim de urgența. Este solicitarea PSD facuta Guvernului prin intermediul prim-vicepreședintelui PSD. Gabriela Firea afirma ca Romania este singura „țara europeana care a ramas incremenita in proiectul inițial, și anume se testeaza…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedinte PSD, il acuza pe Ludovic Orban ca a dus o politica de sanatate criminala, pentru ca in primavara a blocat programul de testare in masa in Bucuresti, iar acum ar dori sa implementeze exact aceasta idee a fostului primar general al Capitalei."In acest weekend…

- PSD a lansat programul de guvernare pe capitolul sanatate. Viziunea pentru urmatorii patru ani este ca profesioniștii din sanatate și cetațenii sa fie parteneri ai guvernarii social-democrate in reformarea sistemului sanitar. In condițiile in care Romania se confrunta cu o explozie a cazurilor de coronavirus,…

- Birocrația care ar fi eliminata prin digitalizarea serviciilor publice ar duce la economii de 1,8 miliarde de euro și la investiții straine de 2,3 miliarde euro in 10 ani. Analiza, realizata contra-cost de firma Ernst & Young, a identificat problemele IT din administrația publica, precum și 14…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, luni, sunt livrate catre directiile de sanatate publica 500.000 de doze de vaccin antigripal, urmand a fi directionate catre medicii de familie pentru vaccinarea persoanelor din categoriile de risc. Pana in prezent s-au vaccinat peste 146.000 dintre persoanele din…

- Peste 95.000 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal Foto: ksi.uk.com. Peste 95.000 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii pâna la data de 4 octombrie, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere…

- Senatul a respins, marti, in plen, OUG 131/2020, prin care se acorda sporuri pentru angajatii directiilor de sanatate publica si ai prefecturilor cu sarcini in combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Raportul de respingere a intrunit 86 de voturi 'pentru', 31 'impotriva' si 13 abtineri.OUG…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in perioada cat a fost premier el și-a asumat inclusiv vina morala a Guvernului pentru situația de la Colectiv, insa premierul actual, Ludovic Orban, ar fi interesat doar de alegeri, nu de sanatate sau inceputul școlii.Citește și: Gabriela Firea…