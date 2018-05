Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut, mai nou, ca PNL speculeaza orice emotie publica pentru a cere demisia cuiva din Guvern. Ultima grozavie a fost cererea de demisie din partea unui sinecurist de profesie din PNL adresata doamnei ministru de Interne Carmen Dan, pe fondul cazurilor din Sinesti. Nu ma mai mira ipocrizia unor…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a reacționat vineri la cererea de demisie din partea PNL adresata Ministrului de Interne Carmen Dan, pentru o așa-zisa „explozie a infracțiunilor comise cu violența la nivel stradal”.Citește și: Atac EXPLOZIV la adresa lui Carmen Dan, din Parlament: trebuie…

- Vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca „este incredibil cum mistifica realitatea domnul presedinte” Klaus Iohannis in declaratia sustinuta de acesta luni seara, ea apreciind ca seful statului „cauta conflictul cu lumanarea”. „A fost incredibil. Timp de un…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie". "Cateva concluzii pe care eu le-am tras dupa…

- Gabriela Firea, despre iubita lui Liviu Dragnea. Vicepreședintele PSD crede ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de Prima Doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu tanara de 25 ani. Prezenta la prima ședința a noii conduceri, aleasa dupa Congresul de sambata de la Sala…

- "Imi voi da demisia din toate functiile politice si raman simplu membru de partid. (..) Daca intr-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei nu se vor rezolva, eu imi dau demisia din toate functiile politice. Am stabilit cu doamna Dancila un calendar pentru toate problemele sensibile. Nu fac…

- In jur de 100 de bistrițeni au renunțat in aceasta seara la cina cu familia și la caldura din casa și au ieșit in fața Instituției Prefectului, pentru a-i cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii și-au aratat susținerea și pentru șefa DNA Laura Codruța Kovesi.

- Cateva zeci de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”Grupul "Coruptia ucide" a anuntat joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader,…