Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a reacționat vineri la cererea de demisie din partea PNL adresata Ministrului de Interne Carmen Dan, pentru o așa-zisa „explozie a infracțiunilor comise cu violența la nivel stradal”.Citește și: Atac EXPLOZIV la adresa lui Carmen Dan, din Parlament: trebuie…

- Deputatul PNL Pavel Popescu cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan, ca urmare a tentativelor de jaf de la Sinesti, unde mai multi soferi au reclamat ca li s-au taiat cauciucurile si au fost atacati de mai multe persoane intr-o parcare. Popescu spune ca ministrul de Interne trebuie sa isi dea…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Dancila, dupa ce a anuntat ca ii retrage increderea pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Retrag increderea doamnei Dancila. Nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei. Solicit public demisia doamnei Dancila din functia…

- Politistii din Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) protesteaza, miercuri, in fata Ministerului Afacerilor Interne, dupa ce oficialii din minister nu le-au ascultat revendicarile in urma protestului de sambata. Acestia sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologie au ajuns in jurul orei 12:30 in Piata Victoriei, unde vor protesta pana la ora 16:00, nemultumiti de salarizare si de modificarile fiscale. Actiunea de protest a inceput la ora 9:00, in fata Ministerului de Interne, la 11:45 sindicalistii…

- Gabriela Firea a avut un mesaj dur la adresa conducerii PSD și a fostului Guvern, condus de Mihai Tudose. Primarul Capitalei a anunțat ca iși da demisia daca proiectele inițiate pentru bucureșteni nu vor avea parte de sprijinul lui Dancila și Liviu Dragnea.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati. "In anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor…

- Cateva sute de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei, manifestantii solicitand demisia ministrului Justitiei, fiind nemultumiti de solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii scandeaza "Tudorele,…