Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Romania TV, luni seara, primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a spus ca recomandarile autoritaților trebuie luate in serios, pentru a nu se ajunge la masuri foarte aspre."Recomandarile trebuie sa fie luate foarte in serios. Persoanele care nu lucreaza in servicii vitale trebuie…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, propune inchiderea temporara a parcurilor pentru a evita raspandirea COVID-19 in Capitala, dupa ce mai mulți romanii au ieșit in parc și la gratare in plina epidemie de coronavirus.„Dragii mei, Aceasta nu este izolare! Aceasta nu…

- Firea, despre inchiderea Bucureștiului„Nu se pune problema inchiderii vreunui oraș, dar se pune imperios necesar problema reducerii activitaților care nu sunt vitale, care nu sunt urgente pentru populație. Nu vreau sa fac speculatii intr-o situație de stare de urgența, pentru ca nu vreau sa contribui…

- Primarul general Gabriela Firea cere, luni, inchiderea școlilor și a gradinițelor din Capitala, in contextul coronavirusului. „Aici nu ne mai salvam doar individual”, spune Firea, care crede ca menținerea...

- "Putem sa nu inchidem și sa așteptam sa vedem ce se intampla. Este și aceasta o varianta susținuta public de multe persoane. Dar putem sa fim preventivi, responsabili și ințelepți și sa le inchidem și va spun și de ce", a spus Firea, dand ca exemplu cazul primei infestari cu COVID-19 din Capitala, și…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunta ca solicita oficial Comitetului pentru Situatii Speciale de Urgenta sa decida inchiderea scolilor si gradinitelor in Bucuresti."Putem sa fim responsabili si intelepti si sa inchidem scolile si gradinitele. O spun atat ca primar, cat si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca trebuie sa se supuna masurilor luate la nivelul Comitetului Național, pentru ca in cazul in care decizia ar fi fost doar a primarului, atunci ea ar fi inchis școlile in Capitala.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD…