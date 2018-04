Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri seara, ca nu toate guvernele PSD-ALDE au sustinut proiectele Primariei Bucuresti, iar in ceea ce priveste Spitalul Metropolitan a afirmat ca a rezolvat cu premierul Viorica Dancila ”in doua saptamani” ce nu a reusit cu cele doua guverne anterioare.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca nu dorește sa dea replici politici in Saptamana Mare, dar a ținut sa-i transmita lui Liviu Dragnea ca ea nu se ghideaza dupa pilda biblica ”dinte pentru dinte” ci dupa pilda ”sa intorci și celalalt...

- Noua partenera a liderului PSD a stat in prim-plan la congresul partidului. Uite cu ce se ocupa Irina Tanase. De ceva timp, Liviu Dragnea (55) traieste o noua poveste de dragoste, alaturi de mai tanara Irina Alexandra Tanase (25). Si, dupa divortul de Bombonica, se pare ca liderul PSD e pregatit sa…

- Viorica Dancila ar accepta sa fie nașa lui Dragnea: Mi se pare un gest de normalitate, a spus premierul, duminica, la Antena 3, ea precizand ca este un gest de nomalitate faptul ca iubita lui Liviu Dragnea a venit la Congresul Extraordinar al PSD. Intrebata daca ar acccepta sa fie nașa de cununie a…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…