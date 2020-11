Stiri pe aceeasi tema

- In plina campanie electorala, PSD modifica propunerile luate de catre Guvern privind epidemia de coronavirus. Astfel, PSD a reușit sa adopte in Parlament un amendament potrivit caruia piețele care se afla in spații inchise pot sa-și desfașoare activitatea pe durata starii de alerta. Guvernul a decis…

