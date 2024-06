Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut lupta pentru Primaria Generala București, Gabriela Firea (PSD) i-a reprosat, duminica seara, lui Sebastian Burduja (PNL) ca, in loc sa prezinte un program pentru Capitala si sa comunice critic fata de neajunsurile si neimplinirile lui Nicusor Dan, liberalul avea o problema doar cu…

- Rezultate exit poll alegeri locale 2024 Primaria Capitalei. Potrivit rezultatelor partiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din Bucuresti, Nicușor Dan i-a invins pe Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone si a caștigat Primaria Capitalei pentru a doua oara. Primele…

- Primarul in functie al Capitalei, Nicusor Dan, sustinut de Alianta Dreapta Unita, a obtinut, duminica, 45 din voturile bucurestenilor pentru un nou mandat, iar candidatul PSD, Gabriela Firea, a fost creditata cu 24 , potrivit rezultatelor exit poll ului realizat de CURS Avangarde citat de Agerpres.roPe…

- Actualul primar al Capitalei Nicusor Dan, sustinut de Alianta Dreapta Unita pentru un nou mandat, se afla pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București, cu peste 28%, urmat de Gabriela Firea (PSD), cu 26,5% din intentiile de vot, releva un sondaj Avangarde realizat la comanda PSD, citat…

- Principalii candidați la Primaria Capitalei, actualul edil Nicușor Dan (independent, susținut de Alianța Dreapta Unita și REPER), Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Sebastian Burduja (PNL) au intrat in politica dupa ce s-au facut cunoscuți in alte domenii.

- Ana Maria (www.b1tv.ro) A aparut un nou sondaj pentru București. Acesta a fost realizat de IPSOS pentru USR in București, in perioada 8-12 mai. In acest sondaj, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unita, e pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București, cu un scor de 43%, conform G4Media.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca principalul sau rival la alegerile locale din iunie ramane Cristian Popescu Piedone, chiar daca ultimele sondaje o arata pe Gabriela Firea, candidata PSD, pe locul al doilea. El spune ca nu-i va ataca pe liberali in campanie, dar face apel la votul…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 12 martie, ca optiunea liberalilor pentru Primaria Capitalei este acum Sebastian Burduja, președintele PNL București, iar decizia finala este așteptata peste cateva zile, dupa o ultima discuție in coaliție cu PSD privind posibilitatea unui candidat…